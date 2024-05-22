Перші спеціалісти в обслуговуванні F-16 почали прибувати в Україну, — Повітряні сили

Фахівці зможуть ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

Фахівці, які обслуговують винищувачі F-16, вже розпочали повертатися до України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - додав Євлаш.

Він зазначив, що фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - сказав речник ПС.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський вважає, що перші винищувачі F-16 не відіграють ключової ролі.

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