Первые специалисты в обслуживании F-16 начали прибывать в Украину, — Воздушные силы

Специалисты смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

Специалисты, обслуживающие истребители F-16, уже начали возвращаться в Украину. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", - добавил Евлаш.

Он отметил, что специалисты также смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс неустанен, и он будет продолжаться постоянно", - сказал представитель ПС.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский считает, что первые истребители F-16 не играют ключевую роль.

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