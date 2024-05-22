Уголовная ответственность за кражу будет наступать, если сумма украденного больше 4542 грн – Рада одобрила законопроект

Границу для уголовной наказанности кражи предлагают повысить с 302 грн до 4542 грн.

Верховная Рада 22 мая приняла за основу законопроект 11068 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое похищение чужого имущества.

Им предлагается повысить порог для уголовной наказуемости воровства до 4542 грн. Как отмечают депутаты, сейчас (с 1 января 2024 года) хищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 грн. 80 копеек.

В обоснование авторы законопроекта приводят приговоры судов, в частности, по которым за кражу «памперсов» на сумму 356 грн. для ребенка мужчина получил 3,5 года лишения свободы.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 51 (Мелкое хищение чужого имущества) КУоАП, а именно:

1) увеличение размера штрафа до 850 грн. за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, предусмотренное ч. 1 ст. 51 КУоАП.

При этом статья 51 дополняется примечанием, согласно которому хищение чужого имущества будет считаться мелким, если стоимость такого имущества к моменту совершения правонарушения не превышает 0,5 необлагаемого налогом минимума доходов граждан. То есть 757 грн (НМДГ в 2024 году для квалификации преступлений или админправонарушений составляет 1514 грн).

2) дополнение статьи 51 новой частью 2, которая предусматривает ответственность за хищение чужого имущества путем воровства, мошенничества, присвоения или растраты, совершенного в значительном размере.

При этом для целей части 2 мелкое хищение чужого имущества предлагается считать совершенным в значительном размере, если стоимость такого имущества к моменту совершения правонарушения не превышает 3 НМДГ.

«Таким образом, в предложенной редакции хищение чужого имущества станет уголовно наказуемым деянием, если его стоимость будет составлять более трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в 2024 году составит 4 542 гривен», - указывают авторы.

Одновременно меняются отдельные вопросы привлечения к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 51 КУоАП, в частности сроки наложения административного взыскания и рассмотрения дел, а также субъектов составления протоколов об административных правонарушениях.

Вместе с тем, Комитетом высказаны и некоторые предложения, требующие решения при подготовке законопроекта ко второму чтению, в частности по доработке «порогового» размера отграничивания административной и уголовной ответственности за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты (редакция примечания к статье 51 КУоАП законопроекта).

Таким образом, не исключено, что ко второму чтению «порог» в 4542 грн пересмотрят.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда 28 марта 2023 года в решении по делу №722/594/22 отметила, что масштаб применения тяжких наказаний за кражу невольно напоминает применение «закона о 5 колосках», обратив внимание на проблему толкования признака «в условиях военного положения».

Автор: Наталья Мамченко

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