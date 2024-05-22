Минюст требует через суд национализировать 6 заводов российской корпорации

Заявлен иск в суд о национализации шести предприятий, совладельцы которых поставляют продукцию для военно-промышленного комплекса россии.

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Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о национализации шести предприятий корпорации «Группа Полипластик», в совладении которых находятся российские граждане. Эти предприятия известны как поставщики продукции для военно-промышленного комплекса российской федерации.

По информации от Офиса генерального прокурора, иск направлен в Высший антикоррупционный суд по материалам, собранным Министерством юстиции Украины.

«Группа Полипластик» является крупным промышленным конгломератом, специализирующимся на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов. По данным следствия, владельцы этой корпорации поддерживают агрессивную политику государства-агрессора. Они обеспечивают функционирование оккупационных администраций в Крыму и участвуют в разработке военной техники для российского Министерства обороны.

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