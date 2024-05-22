Верховная Рада одобрила законопроект о штрафе за закрытое укрытие до 17 тысяч грн, а в случае гибели людей – до 8 лет лишения свободы

Выносить постановления о штрафах на месте по закрытым укрытиям будут государственные инспекторы ГСЧС.

За закрытое укрытие будут штрафовать первый раз на сумму до 8500 грн., второй раз – на 17 тысяч грн. Если из-за того, что укрытие закрыто, погибли люди, то нарушителям грозит лишение свободы до 8 лет. Соответствующий законопроект 9362-1 Верховная Рада приняла 22 мая в первом чтении.

Отметим, что законопроект 9362-1 был внесен еще в июне 2023 года после случая, когда из-за закрытого укрытия в Деснянском районе Киева погибли люди.

Впрочем, с тех пор законопроект в Раде дальше не двигался.

Законопроектом 9362-1 об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовном кодексе предлагается:

1) дополнить КУоАП новой ст. 175-3 «Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты», возложив обязанность рассматривать такие дела на ГСЧС. От имени ГСЧС налагать штрафы за закрытое укрытие и другие нарушения их эксплуатации могут государственные инспекторы по надзору (контролю) в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Штрафы за закрытое укрытие и другие нарушения в эксплуатации будут составлять от 3400 до 8500 грн, за повторное нарушение – до 17 тысяч грн.

При этом предлагается, чтобы представитель ГСЧС не составлял протокол, а на месте совершения правонарушения выносил постановление.

2) дополнить УК новой ст. 270-2, согласно которой нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что привело к гибели человека или других тяжких последствий, будет караться лишением свободы от 3 до 8 лет.

ГНЭУ ВР не возражает против установления в КУоАП ответственности, но обращает внимание, что контроль за созданием фонда защитных сооружений гражданской защиты, готовностью его объектов к использованию по назначению обеспечивает центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданской защиты, и его территориальные органы совместно с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления в порядке, установленном законом, а содержание защитных сооружений гражданской защиты в готовности к использованию по назначению осуществляется их владельцами, пользователями, юридическими лицами, на балансе которых они находятся в соответствии с Кодексом гражданской защиты.

Следовательно, если рассматривать предложенную проектом диспозицию ч. 1 новой ст. 175-3 КУоАП, то первичным правонарушением будет неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом (уполномоченным должностным лицом) своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним.

В случаях, когда такое неисполнение нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц или повлекло тяжкие последствия, виновное лицо подлежит ответственности по ст. 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).

КУоАП пока не содержит общей нормы, которая предусматривала бы ответственность за служебную халатность в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей фактически не повлекло за собой существенный вред или тяжкие последствия.

«Обращаем внимание, что хотя установление ответственности за нарушение требований содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты является наиболее очевидным решением по предотвращению в дальнейшем повторении ситуации, произошедшей 1 июня 2023 г., с большой вероятностью могут возникнуть вопросы, например, нарушения порядка организации оповещения о угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций (ч. 5 ст. 30 КГЗУ) или задержки решения об обязательной эвакуации населения (ст. 33 КГЗУ) и т.д.

Учитывая это, считаем, что вместо дополнения КУоАП еще одной специальной нормой, устанавливающей ответственность за отдельные разновидности служебной халатности, более целесообразным будет введение общей нормы с достаточной разницей между верхней и нижней границами размеров штрафа или наличием альтернативных видов взысканий в санкциях основных составов право для привлечения к ответственности за правонарушения, имеющие разную степень общественной опасности» - отмечает ГНЭУ.

Законопроект предлагает повысить размеры штрафов как взыскания за административные правонарушения, предусмотренные ст. 185-14, установив, что создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц ГСЧС, в том числе связанных с проведением проверок, влечет наложение штрафа до 13 600 грн и до 17 тысяч грн за деяния, совершенные повторно.

Относительно этого в ГНЭУ отметили, что эффективность юридической ответственности зависит не только от вида и размера взыскания, но и от соблюдения принципа неотвратимости наказания.

«Именно увеличение размеров штрафа за любые противоправные деяния вряд ли может привести к уменьшению количества правонарушений. К тому же в сопроводительных документах к проекту не приведены никакие статистические данные относительно количества зарегистрированных в последнее время нарушений и количества лиц, привлеченных к ответственности. Поэтому объективная оценка эффективности, предусмотренных в действующей ст. 185-14 КУоАП размеров штрафов не кажется возможным» - отмечает экспертное управление.

Что касается предлагаемых депутатами изменений в Уголовный кодекс, то, как отмечает ГНЭУ, указанные предложения «основываются на не совсем правильном понимании ситуации, сложившейся в правовом поле».

«Так, в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что «в действующем законодательстве (КУоАП и УК) не предусмотрена ни одна норма относительно непосредственной ответственности за нарушение требований по содержанию фонда защитных сооружений». Однако такие деяния полностью охватываются действующей в настоящее время ст. 367 УК («Служебная халатность»), которой установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1), а также за те же деяния, если они повлекли тяжкие последствия (ч. 2).

Имеющихся в действующем уголовном законодательстве норм, на наш взгляд, достаточно для эффективного реагирования на случаи нарушения установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, если это привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям, и дифференциации наказания в зависимости от конкретных обстоятельств дела» - считают в ГНЭУ.

Автор: Наталья Мамченко

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