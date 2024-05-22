Мін'юст вимагає через суд націоналізувати 6 заводів російської корпорації

Заявлено позов до суду про націоналізацію шести підприємств, співвласники яких постачають продукцію для військово-промислового комплексу Росії.

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Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації шести підприємств корпорації «Група Поліпластик», у співвласності яких перебувають російські громадяни. Ці підприємства відомі як постачальники продукції для військово-промислового комплексу російської федерації.

За інформацією від Офісу генерального прокурора, позов скеровано до Вищого антикорупційного суду за матеріалами, зібраними Міністерством юстиції України.

«Група Поліпластик» є великим промисловим конгломератом, що спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. За даними слідства, власники цієї корпорації підтримують агресивну політику держави-агресора. Вони забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій у Криму та беруть участь у розробці військової техніки для російського Міністерства оборони.

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