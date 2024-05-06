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Нідерланди планують передати Україні F-16 цієї осені

21:16, 6 травня 2024
Нідерланди слідом за Данією планують почати відправку винищувачів F-16 Україні восени цього року.
Нідерланди планують передати Україні F-16 цієї осені
Джерело фото: ukrinform
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Нідерланди планують надати Україні винищувачі F-16 цієї осені, слідом за Данією, яка планує поставки влітку. Про це повідомляє Delfi, посилаючись на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен, яка була зроблена під час спільного брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі.

Згідно з Delfi, такий графік поставок передбачає прописаний план союзників.

«У нас все розписано за проєктом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо з навчанням українців. Зараз вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах. І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16», – зазначила міністр.

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