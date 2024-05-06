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До 5000 євро штрафу за багаж: що потрібно знати українцям при в'їзді до Словаччини

21:41, 6 травня 2024
Українцям нагадали список заборонених товарів при в’їзді до Словаччини.
До 5000 євро штрафу за багаж: що потрібно знати українцям при в'їзді до Словаччини
Джерело фото: Dovkola Media
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При в'їзді до Словаччини поїздом, подорожуючі з України мають дотримуватися жорстких правил, які регламентують митний та паспортний контроль. Недотримання цих правил може призвести до серйозних штрафів, які сягають до 5000 євро. Про це повідомляє чеська компанія RegioJet, що здійснює перевезення пасажирів з України до Словаччини та Чехії.

Один із головних аспектів, на який варто звернути увагу, - це вміст багажу. Зокрема, заборонено провозити рослини, фрукти, овочі, м'ясо та молочні продукти без відповідного фітосанітарного сертифіката. Порушення цих правил може призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи та вилучення товару.

Зазначено, що тривалість контролю на кордоні залежить від самих пасажирів та їхнього відповідального ставлення до правил. На відміну від затримок, які можуть виникнути через порушення правил, дотримання обмежень та відповідних процедур дозволить продовжити подорож без перешкод.

Крім цього, існують обмеження на кількість товарів, які можна провозити без сплати податків та митних зборів. Зокрема, заборонено провозити рослини, фрукти, овочі, м'ясо та молочні продукти, а також квіти чи насіння без фітосанітарного сертифіката. Недекларування цих товарів може призвести до штрафів чи правових заходів, а сама продукція підлягає вилученню та подальшому знищенню.

Однак, не всі продукти потрапляють під цю заборону. Дитяче харчування, сухе молоко для немовлят та спеціальні дієтичні продукти дозволено провозити.

Крім того, існують обмеження на кількість товарів, які можна перевозити однією особою. Наприклад, для дорослих дозволено провозити товари на суму до 300 євро, а для осіб молодше 15 років - до 150 євро. Також є обмеження на кількість тютюнових виробів та алкоголю.

Щодо перевезення тварин, потрібна відповідна документація, така як паспорт домашнього вихованця чи інший альтернативний документ. Важливо також зазначити, що провозити тварин у спальних вагонах заборонено.

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