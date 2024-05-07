До КПК та КК внесуть зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка в інтересах національної безпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу розвідувальне завдання.

Джерело фото: ssu.gov.ua

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, інших законодавчих актів України щодо врегулювання питань протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав 11228 від 30.04.2024. Серед авторів законопроекту зокрема голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич та інші.

Так, дію статті 43 Кримінального кодексу щодо виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, пропонується також поширити на виконання розвідувального чи контррозвідувального (спеціального) завдання.

У ній автори пропонують визначити, що не є кримінальним правопорушенням вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони України виконувала заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу або особою, яка виконує його обов’язки, розвідувальне (спеціальне) завдання або заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності або особою, яка виконує його обов’язки, контррозвідувальне (спеціальне) завдання.

Як вказують автори, під час виконання таких завдань у діяннях контррозвідника або особи, яка співробітничає з контррозвідкою на конфіденційній основі, можуть міститися склади злочинів, відповідальність за які передбачено, зокрема, передбачена статтями 111, 111-1, 258-3, 260 КК. Тому одним з важливих завдань, які має вирішити законопроект, є визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність такого діяння, а саме визначення в кримінальному законі положення стосовно того, що не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), вчинене під час виконання заздалегідь затвердженого Головою СБУ або особою, яка виконує його обов’язки, контррозвідувального (спеціального) завдання. Особливої актуальності такі положення набувають в умовах протидії розвідувально-підривній та терористичній діяльності спеціальних служб держави-агресора (держави-окупанта).

Окрім визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність такого діяння, законопроект спрямований на посилення правового захисту співробітників контррозвідки та осіб, які на конфіденційній основі їм сприяють, а також внесення змін до деяких законодавчих актів, які встановлюють законодавчі процедури, що дозволять реалізацію зазначених положень на практиці.

Також у Законі «Про контррозвідувальну діяльність» пропонують визначити, що суб’єктами контррозвідувальної діяльності є:

Служба безпеки України;

розвідувальні органи України;

Управління державної охорони України;

Державна прикордонна служба України.

Спеціально уповноваженим державним органом у сфері контррозвідувальної діяльності є Служба безпеки України.

Контррозвідувальну діяльність здійснюють підрозділи Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки СБУ, уповноважені підрозділи розвідувальних органів та Управління державної охорони України, підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України.

У статті 7 пропонується встановити, що для виконання визначених законом завдань та за наявності підстав, передбачених статтею 6 цього Закону, в ході контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники СБУ мають також право:

використовувати співробітників СБУ під прикриттям, посади прикриття та структури прикриття; виготовляти, придбавати або іншим чином набувати і використовувати засоби прикриття, а також імітаційні засоби (заздалегідь уподібнені або несправжні речі чи об’єкти), контрольовано використовувати майно, вилучене чи обмежене у цивільному обороті;

здійснювати у визначеному законодавством порядку контрольоване пересування осіб та/або контрольоване переміщення предметів через державний та митний кордон України;

заходити до приміщень та на земельні ділянки за згодою їх власників або володільців, у тому числі під час роботи під прикриттям без розкриття своєї належності до суб’єкта контррозвідувальної діяльності та справжньої мети таких заходів;

надавати державним органам пропозиції щодо відмови у прийнятті осіб, які мають громадянство (підданство) іншої держави, на роботу до таких органів;

створювати інформаційні (автоматизовані) та інформаційно-комунікаційні системи, бази та банки даних, інформаційні масиви, вести оперативний облік, а також мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Також у законі про доступ до судових рішень буде встановлено, що судове рішення про надання дозволу на проведення розвідувального або контррозвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу, винесене у закритому судовому засіданні, не оприлюднюється і не публікується.

У КПК:

доповнено перелік законодавчих актів, з дотриманням вимог яких зібрані оперативними підрозділами матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази;

збільшено строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії по окремих кримінальних правопорушеннях, а саме особливо тяжких злочинах, відповідальність за які передбачена статтями 111, 111-1, 111-2, 113, 114, 258, 438, 439 та 442 КК тощо.

У Законі «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» законопроектом пропонується розширити перелік осіб, які підлягають захисту, шляхом включення до нього співробітників, які беруть участь у контррозвідувальній діяльності, та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва.

Автор: Наталя Мамченко

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