В УПК и УК внесут изменения касательно противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в интересах национальной безопасности выполняло заранее утвержденное руководителем разведывательного органа разведывательное задание.

Источник фото: ssu.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, другие законодательные акты Украины об урегулировании вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств 11228 от 30.04.2024. Среди авторов законопроекта, в частности, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич и другие.

Так, действие статьи 43 Уголовного кодекса по выполнению специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации предлагается также распространить на выполнение разведывательной или контрразведывательной (специальной) задачи.

В ней авторы предлагают определить, что не является уголовным правонарушением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в соответствии с законом в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны Украины выполняло заранее утвержденное руководителем разведывательного органа или исполняющим его обязанности разведывательное (специальное) задание или заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности или лицом, выполняющим его обязанности, контрразведывательное (специальное) задание.

Как указывают авторы, при выполнении таких задач в действиях контрразведчика или лица, сотрудничающего с контрразведкой на конфиденциальной основе, могут содержаться составы преступлений, ответственность за которые предусмотрена, в частности, предусмотрена статьями 111, 111-1, 258-3, 260 УК. Поэтому одной из важных задач, которые должен решить законопроект, является определение обстоятельств, исключающих уголовную противоправность такого деяния, а именно определение в уголовном законе положения о том, что не является уголовным правонарушением деяния (действие или бездействие), совершенное при исполнении заранее утвержденного Председателем СБУ или лицом, выполняющим его обязанности, контрразведывательной (специальной) задачи. Особую актуальность такие положения приобретают в условиях противодействия разведывательно-подрывной и террористической деятельности специальных служб государства-агрессора (государства-оккупанта).

Кроме определения обстоятельств, исключающих уголовную противоправность такого деяния, законопроект направлен на усиление правовой защиты сотрудников контрразведки и лиц, которые на конфиденциальной основе им способствуют, а также внесение изменений в некоторые законодательные акты, устанавливающие законодательные процедуры, позволяющие реализацию указанных положений на практике.

Также в Законе «О контрразведывательной деятельности» предлагается определить, что субъектами контрразведывательной деятельности являются:

Служба безопасности Украины;

разведывательные органы Украины;

Управление государственной охраны Украины;

Государственная пограничная служба Украины.

Специально уполномоченным государственным органом в сфере контрразведывательной деятельности Служба безопасности Украины.

Контрразведку осуществляют подразделения Центрального управления, региональных органов, органов военной контрразведки СБУ, уполномоченные подразделения разведывательных органов и Управления государственной охраны Украины, подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины.

В статье 7 предлагается установить, что для выполнения определенных законом задач и при наличии оснований, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона, в ходе контрразведывательной деятельности органы, подразделения и сотрудники СБУ имеют право:

использовать сотрудников СБУ под прикрытием, должности прикрытия и структуры прикрытия; производить, приобретать или иным образом приобретать и использовать средства прикрытия, а также имитационные средства (заранее уподобленные или ложные вещи или объекты), контролируемо использовать имущество, изъятое или ограниченное в гражданском обороте;

осуществлять в определенном законодательством порядке контролируемое передвижение лиц и/или контролируемое перемещение предметов через государственную и таможенную границу Украины;

заходить в помещения и на земельные участки с согласия их владельцев или владельцев, в том числе во время работы под прикрытием без раскрытия своей принадлежности к субъекту контрразведывательной деятельности и настоящей цели таких мероприятий;

предоставлять государственным органам предложения по отказу в принятии лиц, имеющих гражданство (подданство) другого государства, на работу в такие органы;

создавать информационные (автоматизированные) и информационно-коммуникационные системы, базы и банки данных, информационные массивы, вести оперативный учет, а также иметь непосредственный автоматизированный доступ к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных х, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Также в законе о доступе к судебным решениям будет установлено, что решение о предоставлении разрешения на проведение разведывательного или контрразведывательного мероприятия или об отказе в предоставлении такого разрешения, вынесенное в закрытом судебном заседании, не обнародуется и не публикуется.

В УПК:

дополнен перечень законодательных актов, с соблюдением требований которых собраны оперативными подразделениями материалы, в которых зафиксированы фактические данные о противоправных действиях отдельных лиц и групп лиц, документы и могут использоваться в уголовном производстве как доказательства;

увеличен срок действия определения следственного судьи о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия по отдельным уголовным правонарушениям, а именно особо тяжким преступлениям, ответственность за которые предусмотрена статьями 111, 111-1, 111-2, 113, 114, 258, 4 , 439 и 442 УК и т.д.

В Законе «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» законопроект предлагает расширить перечень лиц, подлежащих защите, путем включения в него сотрудников, участвующих в контрразведывательной деятельности, и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству.

Автор: Наталья Мамченко

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