Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

Источник фото: ВККС

Конкурсы на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов и 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты постепенно набирают обороты. Хотя об определении четких сроков проведения тех или иных этапов конкурсов пока говорить сложно, вместе с тем в Высшей квалификационной комиссии судей уверяют - работа над содержанием этапов конкурсов ведется непрерывно. Так, в Комиссии уже определили, что конкурс на должности судей апелляционных судов будет состоять из нескольких этапов – тестирования на знание норм права, тестирования на определение уровня когнитивных способностей, выполнения практического задания, то есть написания кандидатами проекта судебного решения, и собеседований с кандидатами, которые будут проводить две палаты Комиссии. Чтобы дойти до этапа собеседований, кандидаты должны набрать за каждый из трех первых этапов не менее 75 баллов, а для определения результатов собеседований с палатами ВККС, баллы кандидату будут выставлять сразу 7-8 членов Комиссии. Что происходит с конкурсами на должности судей апелляционных судов, ВАКС, АП ВАКС, ВАС и КМОАС, а так же, как Комиссия планирует их проводить на практике, «Судебно-юридической газете» рассказали члены ВККС Руслан Сидорович, Роман Сабодаш, Надежда Кобецкая и Людмила Волкова.

Про тривалість конкурсів

Є досить поширена думка, що конкурси на посади суддів, оголошені новим складом ВККС, триватимуть достатньо тривалий час. Можливо навіть не один рік. Наприклад, конкурс на посади суддів апеляційних судів було оголошено ще 14 вересня 2023 року, але досі немає детальної інформації навіть про послідовність етапів конкурсу та хоча б орієнтовних дат складання іспиту.

Роман Сабодаш: це лише ззовні так здається, що з конкурсами нічого не відбувається. Насправді, для того, щоб конкурси на посади суддів апеляційних судів, суддів ВАКС та АП ВАКС відбулися, вже проведена величезна робота. Члени комісії постійно працюють в режимі робочих груп та забезпечують координацію за певним окремим напрямком роботи. Так, у нас постійно працюють робочі групи по локальним актам Комісії, по організації проведення окремих конкурсів, забезпечується координація створення електронного досьє, комунікації, створення тестів з права і практичних завдань та багато-багато іншого. Робочі групи чи координатори виносять свої напрацювання на нараду всього складу Комісії і якщо для цього не потребується формалізованого окремого рішення Комісії (у пленарному складі) ми для себе погоджуємо певний напрямок на нараді і працюємо над ним.

Крім того, промисловій експлуатації вже перебуває Кабінет суддівської кар’єри, який є модулем, що забезпечив подання документів на конкурс в електронній формі, а заповнена при його поданні анкета, стала основою для електронного досьє кандидата. Ці модулі будуть й надалі розвиватись. Вже цього року буде запущена можливість двостороннього спілкування «кандидат – комісія», тобто кандидат зможе як надсилати, так і отримувати повідомлення у Кабінеті суддівської кар’єри. З 1 травня почалось формування електронних досьє кандидатів, щоправда, поки що в базовому функціоналі. В подальшому доступ до електронного досьє кандидата, в межах визначених законом, отримують члени Комісії і уповноважені працівники Секретаріату ВККС, кандидати на посади суддів, Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація, Громадська рада доброчесності.

Що стосується конкурсів в апеляцію, то вже завершено процедуру допуску до участі кандидатів на посади суддів. На завершальному етапі і вирішення питання з тестами та практичними завданнями. Незабаром Комісія також завершить відповідний етап допуску до участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Також вже завершуються напрацювання з оновлення ключових локальних актів щодо конкурсів, тобто Комісія ухвалить ключові рішення з цих питань.

Комісія у цьому році вже провела співбесіди більш ніж з 400 кандидатами на посади суддів місцевих судів з числа учасників добору на посади суддів 2017 року. Всі вони транслювались наживо. Ці співбесіди потребували значного ресурсу на підготовку та аналіз інформації про кандидата. Комісія також продовжувала проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність суддів займаним посадам і незабаром повернеться до більш активної роботи у цьому напрямку.

Руслан Сидорович: розмови про те, що оголошені діючим складом Комісії конкурси нібито надто довго тривають, вважаю некоректними. Можна пригадати, що, наприклад, перший конкурс на посади суддів Верховного Суду тривав з листопада 2016 року по липень 2017 року. Це теж не малий час. До того ж слід враховувати, що нам довелося «запускати» Комісію, яка не працювала більше 3,5 років. За цей час в Комісії накопичилася просто величезна кількість проблем, деякі з яких з тих чи інших причин не вирішені досі.

Ходять чутки також про те, що на строки проведення конкурсних процедур суттєво впливає відсутність у ВККС сертифікованої комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), оскільки термін дії попереднього сертифікату КСЗІ вже давно сплив. Без наявності сертифікату відповідності неможливо, зокрема, проводити іспити у рамках конкурсних процедур та проводити їх перевірку.

Руслан Сидорович: це значно перебільшена проблема. Так, дійсно, поки що у Комісії немає діючого сертифікату для КСЗІ. Але ця проблема знаходиться у стадії вирішення. Гроші на КСЗІ є, необхідно провести тендер. Думаю, що протягом двох місяців проблема буде вирішена, і Комісія отримає новий сертифікат для КСЗІ.

Також відомо про те, що наразі НАЗК та НАБУ надто перевантажені роботою після відновлення у минулому році декларування та спеціальних перевірок. Чи не станеться так, що Комісії доведеться достатньо довго чекати інформації від НАБУ та НАЗК, що буде мати вплив на строки проведення конкурсів?

Руслан Сидорович: зараз дійсно є проблема з оперативним отриманням інформації від антикорупційних органів. Однак, слід не забувати, що таке перевантаження виникло з об’єктивних причин. Слід нагадати, що з початку дії правового режиму воєнного стану було зупинено усі спеціальні перевірки, а наприкінці 2023 року їх було відновлено. Відтак, НАЗК стикнулось із необхідністю провести просто колосальний (багатотисячний) об’єм перевірок. Ми в Комісії з розумінням ставимося до того, що нехай і не в тих об’ємах, що раніше, але навіть у таких умовах у НАЗК все ж знайшли можливість надавати нам інформацію.

Проте, за наявною інформацію, починаючи з другої половини 2024 року, НАБУ та НАЗК будуть поступово «розвантажуватися» від поточних справ, що дозволить їм приділити увагу і конкурсам, які проводить ВККС. Тому ми розраховуємо, що приблизно восени антикорупційні органи вийдуть на можливість надавати Комісії інформацію щодо суддів та кандидатів у більших об’ємах, що дозволить ВККС отримувати всю необхідну для проведення конкурсів інформацію.

Тестові завдання

Що можна зазначити про 13 тисяч тестових запитань?

Надія Кобецька: це нові за змістом тестові завдання, адже за останні роки суттєво оновилося законодавство у багатьох сферах права. Вони розподілені на п’ять блоків: щодо загальних знань у сфері права (приблизно 1 тис. завдань) і в залежності від спеціалізації – тестові завдання з господарської, адміністративної, цивільної та кримінальної спеціалізації (приблизно по 3 тис.). Кожне тестове запитання буде містити чотири варіанти відповідей, одна з яких – правильна. Розробником тестових завдань є Національна школа суддів України. Тести будуть оприлюднені Комісією заздалегідь, разом з варіантами відповідей, але без зазначення правильної відповіді.

Але чому було вирішене опублікувати і варіанти відповідей? Чи не є це певним «послабленням» для кандидатів на посади суддів?

Надія Кобецька: так, зазвичай тестологи не радять оприлюднювати тестові завдання разом з варіантами відповідей. Вважається, що учасник тестування у разі оприлюднення відповідей намагається просто завчити правильні варіанти відповідей. Комісія, усвідомлюючи застереження тестологів щодо попереднього оприлюднення бази тестових завдань, все ж надала перевагу мінімізації корупційних ризиків. Вважаємо, що завчасна публікація повного змісту тестових завдань поставить в рівні умови всіх учасників, сприятиме належній їх підготовці з урахуванням особливостей як їх професійної зайнятості, так і сучасної ситуації воєнного стану в державі, а також продемонструє відкритість Комісії та прагнення усунути будь-які можливі зловживання. Разом з тим, для запобігання завчанню тестів, було прийняте рішення про суттєве збільшення кількості самих тестів, що значно ускладніть можливість механічного завчання відповідей. Відтак, кандидат, який, наприклад, обере цивільну спеціалізацію, має підготуватися до відповідей на 1 тис. загальних питань зі сфери права, а також на 3 тис. питань по обраній спеціалізації. Відповідні блоки тестів будуть оприлюднені на сайті ВККС.

Чи можна вважати, що станом на початок травня база тестових запитань вже повністю готова?

Надія Кобецька: так, база тестових питань готова. Вона пройшла «внутрішнє» та «зовнішнє» рецензування, а також літературне редагування в рамках підготовки тестових завдань Національною школою суддів. Однак з метою додаткової оцінки змісту та забезпечення належної якості тестових завдань, бібліотека тестових завдань передана для рецензування незалежним експертам-фахівцям, яких відібрали проєкти технічної допомоги.

Коли відповідна робота з рецензування тестів буде завершена?

Надія Кобецька: ми розраховуємо, що до кінця червня вся робота щодо тестів буде завершена і можна буде їх оприлюднити.

Чи будуть члени ВККС особисто перевіряти якість підготовлених тестів?

Руслан Сидорович: це в цілому непогана ідея, однак давайте не забувати про те, що члени Комісії працюють в умовах надмірного навантаження. Члени Комісії задіяні у величезній кількості процедур. Якщо зараз на членів Комісії покласти ще й завдання по рецензуванню 13 тисяч тестових завдань, то конкурси можуть затягнутися в принципі на невизначений час.

Надія Кобецька: оскільки, як я вже повідомляла, рецензування тестів буде здійснюватися як Школою суддів, іншими розробниками (суддями, науковцями), залученими Школою суддів за договорами, а також зовнішніми незалежними рецензентами, то, на нашу думку, у Комісії немає підстав не довіряти фахівцям, які безпосереднього спеціалізуються на питаннях розробки та перевірки якості тестів.

Роман Сабодаш: як вже зазначалося, тести та варіанти відповідей на них будуть заздалегідь оприлюднені на сайті Комісії. Відтак, кандидати на посади суддів зможуть особисто оцінити якість запропонованих тестів. На мій погляд, такий підхід є значно прогресивнішим, ніж той що був, наприклад, під час конкурсів на посади суддів Верховного Суду. Тоді були певні зауваження до якості тестових завдань саме через те, що кандидати нерідко намагалися здогадатися, який варіант відповіді на тестове запитання з числа запропонованих вже безпосередньо під час тестування варіантів, є стовідсотково вірним.

Як кандидати будуть складати тести на знання норм права

Якою буде власне процедура складання тестів?

Роман Сабодаш: планується, що кандидати будуть складати тести на персональних комп’ютерах у приміщенні ВККС. Тобто, ніяких паперових зошитів вже не повинно бути. За такого підходу, результати кандидати будуть отримувати одразу після завершення процедури тестування – вони побачать результати на екранах моніторів своїх комп’ютерів після того, як нададуть відповідь на останнє запитання і завершать процедуру тестування. Також варто зазначити і про те, що кандидати будуть завчасно розподілені на групи, які у порядку черги будуть проходити тестування у заздалегідь визначений їм час.

Надія Кобецька: відповідна комп’ютерна тестова програма дозволяє згенерувати для кожного кандидата унікальний набір тестових завдань, який не буде співпадати із завданнями, що будуть складати інші кандидати з цієї ж групи та інших груп. Саме тому ми наполягали, що б тестових завдань було якомога більше. Чим більше варіантів тестів – тим менше імовірності, що одне й те саме завдання буде генероване для конкурсантів з однієї групи.

Тести на когнітивні здібності

Яка ситуація з тестами на когнітивні здібності (тобто на здатність розуміти, сприймати, усвідомлювати, відтворювати інформацію)?

Руслан Сидорович: це на даний час не зовсім просте запитання. Комісія визначила своє бачення та вимоги, якими мають бути вказані тести. Разом з тим, у питаннях розробки та запровадження сертифікованих тестів на когнітивні здібності ми розраховуємо на наших закордонних партнерів та проекти технічної допомоги. У Комісії ще буде зустріч з «донорами» з приводу тестів на когнітивні здібності.

Якщо виникне певна проблема з розробкою тестів на когнітивні здібності, це не позначиться на темпах проведення конкурсів?

Руслан Сидорович: Комісія має дискрецію на визначання етапів конкурсів. У разі, якщо виникнуть питання зі строками розробки тестів на когнітивні здібності, то спочатку ми будемо проводити інші етапи – тестування на знання норм права та виконання практичного завдання. До тестування на когнітивні здібності Комісія в такому разі буде змушена повернутися вже потім.

Практичні завдання

На якій стадії готовності перебувають практичні завдання для конкурсів на посади суддів апеляційних судів, а також ВАКС та АП ВАКС?

Надія Кобецька: практичні завдання знаходяться на стадії розробки. Але процес розробки завдань вже наближається до фінішу. Вже скоро зразок практичного завдання, зокрема, для конкурсу на посади суддів апеляційних судів, буде оприлюднено на сайті ВККС, щоб кандидати мали можливість зрозуміти, з чим їм доведеться мати справу. Розробником практичних завдань також є Національна школа суддів.

Практичні завдання будуть враховувати сучасну практику Верховного Суду?

Надія Кобецька: саме так. В основу практичних завдань будуть покладені актуальні правові позиції Верховного Суду. Щодо конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, то практичні завдання будуть враховувати також практику ВАКС та АП ВАКС.

Як буде проходити на практиці етап складання практичних завдань?

Надія Кобецька: практичні завдання кандидати будуть виконувати виключно на персональних комп’ютерах. Їх варіанти також будуть генеровані у випадковому порядку. Але, на відміну від тестування, перевірка практичних завдань буде здійснюватися вже колегіями Комісії, згідно із визначеною спеціалізацією.

Що кандидатам на посади суддів варто враховувати при виконанні практичного завдання?

Надія Кобецька: у листопаді 2023 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України внесено зміни до Порядку проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання та передбачено написання модельного судового рішення як одного із типів практичного завдання. Як визначено Порядком, модельне судове рішення складається зі вступної, описової (крім кримінального судочинства) та/або частково мотивувальної частини, на підставі даних якої учасник іспиту повинен продовжити його викладення. Таке рішення виконується на підставі викладених у ньому обставин та відповідно до наведених у його тексті джерел права. У зв’язку з цим, важливо зрозуміти, що Комісія не вимагає від учасників конкурсу написання наукових трактатів. Необхідно написати зрозуміле судове рішення з вирішенням поставленої у завданні проблеми і якісною мотивацією постановленого рішення. Також, хочеться щоб кандидати зрозуміли, що не потрібно перетворювати практичне завдання на збірку цитат та посилань на правові позиції. Комісію перш за все цікавить, як кандидат вміє думати, аналізувати та вирішувати непрості правові завдання. До речі, кандидати будуть мати можливість навіть відступити від правових позицій Великої Палати Верховного Суду, але тільки за умови дійсно фахового обґрунтування такого відступу.

Чи буде при перевірці практичних завдань враховуватися застосування кандидатами практики ЄСПЛ?

Людмила Волкова: так, буде. Але з практикою ЄСПЛ претендентам на посади суддів необхідно бути дуже уважними, адже відомі чимало випадків, коли навіть діючи судді застосовують практику ЄСПЛ достатньо формально, без урахування контексту рішень ЄСПЛ. Наприклад, буває так, що позиції ЄСПЛ, які стосувалися господарських спорів, намагаються застосовувати при вирішенні завдань кримінального провадження. У підсумку, цілі абзаци рішень ЄСПЛ, які не мають ніякого відношення до конкретної проблематики, просто копіюються у тексти судових рішень. Тому Комісія буде звертати увагу на доцільність використання кандидатами тих чи інших рішень ЄСПЛ.

Чи дозволять кандидатам під час виконання практичного завдання використовувати паперові процесуальні кодекси, збірки рішень ЄСПЛ тощо?

Роман Сабодаш: використання під час виконання практичного завдання паперових видань, додаткових електронних носіїв інформації буде заборонене. Доступ до всіх необхідних для виконання практичних завдань ресурсів, забезпечить Комісія в електронному вигляді.

Людмила Волкова: під час виконання практичного завдання кандидати зможуть робити нотатки. Але разом з тим, кандидатам необхідно враховувати, що часу для того, щоб перенести інформацію з чернетки на комп’ютер, у них може не вистачити.

Надія Кобецька: перелік правових позицій Верховного Суду та/або рішень у яких їх сформовано, зразок модельного судового рішення, методика оцінювання практичних завдань ще будуть оприлюднені Комісією. Відтак, кандидати зможуть заздалегідь зрозуміти, що саме від них буде потрібно під час виконання практичного завдання.

Чому б Комісії не передати перевірку практичних завдань, наприклад, у вищі навчальні заклади?

Роман Сабодаш: ми думали над цим варіантом, але потрібно враховувати низку нюансів. Вже зараз є питання щодо кількості кандидатів та строків перевірки практичних завдань. Так, поки що конкурс проходить не надто швидкими темпами, але у подальшому конкурсні процедури повинні набрати темп. До того ж необхідно враховувати, що згідно з діючими правилами, бали кандидатам за практичні завдання можуть виставляти виключно члени ВККС. Тобто, у разі, якщо практичні завдання будуть передані для перевірки комусь іншому, Комісії доведеться робити подвійну роботу – спочатку передавати практичні на перевірку, а потім самим перевіряти вже перевірене і виставляти бали. Нажаль, можливість аутсорсингу при перевірці практичних завдань поки що обмежена низкою законодавчих, технічних та практичних моментів.

Руслан Сидорович: аутсорсинг – це не погана ідея, але технічно на даний час дуже складна. Необхідно спочатку ще визначити перелік установ, які зможуть достатньо швидко перевірити практичні завдання ще й без витоків інформації, потім знайти фінансування для оплати послуг такої установи, потім провести тендер і т. д. Комісія наразі не може собі цього дозволити.

Співбесіди у складі палат ВККС

Як вже було анонсовано, етап співбесід буде відбуватися не з колегіями ВККС, як у минулі роки, а одразу з палатами, яких є дві. Чому було прийняте рішення проводити співбесіди у складі палат, а не колегій?

Роман Сабодаш: по-перше, так Комісія зможе уникнути проблеми конфлікту інтересів, оскільки палата може працювати навіть у разі відведення члена Комісії. По-друге, потрібно визнати, що у нас та тих хто нам сприяє і допомагає, є певна «пропускна спроможність». Членам Комісії також потрібно аналізувати відомості щодо кандидатів та уточнювати отримані дані, надсилати додаткові запити тощо. Ми мусимо зберігати якість, не втрачаючи у швидкості. Наші розрахунки і практика проведення співбесід дає підстави для висновків, що є оптимальна кількість кандидатів, яких може пропускати Комісія. До того ж як показує досвід з кваліфікаційним оцінюванням, ця швидкість суттєво не змінюється при проведенні співбесід колегіями.

Руслан Сидорович: на наш погляд, співбесіди у складі палат дозволять стандартизувати систему оцінювання кандидатів та підвищити довіру до процедури співбесід, а виставленні бали будуть більш об’єктивними, адже свою оцінку кандидату будуть виставляти не три члена Комісії, як раніше, а одразу вісім. Також дійсно слід враховувати «пропускну спроможність», усіх органів, які нам сприяють у роботі, яка складає близько 100 кандидатів на місяць.

Як буде визначатися кількість балів за співбесіди та конкурс в цілому?

Роман Сабодаш: оскільки співбесіди будуть відбуватися у складі двох палат, то бали за співбесіду кандидатам буде виставляти кожен член тієї чи іншої палати. Потім, бали, отримані кандидатами за наслідками співбесід від кожного члена палати, підсумовуються. У подальшому буде вираховуватися середній бал, який і стане результатом кандидата за етап співбесіди. Потім бали за всі етапи конкурсу складаються між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за конкурс.

Нюанси конкурсного відбору

Умови конкурсу на посади суддів апеляційних судів передбачають, що відбір суддів в загальні апеляційні суди буде здійснюватися окремо за цивільною та кримінальною спеціалізацією. Чи не станеться потім так, що судді, які перемогли у конкурсі саме як фахівці з цивільної спеціалізації, після призначення у конкретний апеляційний суд, стикнуться з тим, що їм, через брак суддів, доведеться розглядати і кримінальні справи?

Надія Кобецька: теоретично таке можливе, але давайте не забувати, що відповідний розподіл визначений і Законом України «Про судоустрій і статус суддів» у статтях, в яких формулюються вимоги до кваліфікаційного іспиту. У стандартному загальному апеляційному суді існують як палата з розгляду цивільних справ, так і палата з розгляду кримінальних справ. Те, що наразі є чимало випадків, коли суддів цивільної спеціалізації залучають до розгляду кримінальних справ, нормальним станом речей назвати складно. Вочевидь, це є вимушеною мірою саме через нестачу суддів в апеляціях. Але, власне Комісія для того і проводить конкурс на 550 вакантних посад, щоб заповнити вакансії суддів в апеляційних судах і домогтися того, щоб розгляд цивільних справ здійснювали судді цивільної спеціалізації, а кримінальних – судді кримінальної спеціалізації. До того ж кандидати, які обирають для кар’єри саме загальні апеляційні суди, наприклад, адвокати та судді місцевих судів, вважаю, у разі потреби, зможуть розібратися у нюансах розгляду справ як цивільної, так і кримінальної спеціалізації.

Людмила Волкова: суть конкурсів, які проводить ВККС, полягає у відборі найкращих фахівців саме за конкретною спеціалізацією. Підхід, коли від кандидатів вимагають знань у практично всіх сферах права, на наш погляд, не виправдовує себе. За такого підходу легко можуть виникнути ситуації, коли кандидат на посаду судді «в цілому знає все, але конкретно – нічого».

Руслан Сидорович: те, що наразі в деяких апеляційних судах фактично немає чіткого розподілу на спеціалізації, не є нормальним. Завжди в загальних апеляційних судах існував розподіл на цивільну та кримінальну спеціалізацію. Ми повинні повернути судочинство у нормальний стан його здійснення.

Як відомо, серед претендентів на посади суддів апеляційних судів є кандидати, які отримали негативні висновки від Етичної ради. Чи буде ВККС враховувати відповідні висновки таких органів як Етична рада, Дорадча група експертів тощо?

Роман Сабодаш: позиція ВККС полягає у тому, що відповідний кандидат отримав негативний висновок виключно під час конкурсів, які проводили Етична рада, Дорадча група експертів або інші органи у межах відповідної процедури. Тобто, це означає, що такі висновки не є для Комісії наперед визначальними.

Чи можуть бути «послаблення» для кандидатів заради заповнення вакантних посад

Якщо Комісія на фінальних етапах конкурсу побачить, що якість частини кандидатів не зовсім відповідає рівню суддів апеляційних судів, чи буде готова Комісія заповнити не 550 запланованих вакансій, а, наприклад, 350 вакансій?

Руслан Сидорович: Комісія готова і до такого розвитку подій. У нас немає завдання відібрати в апеляційні суди будь-кого. Наше завдання полягає в якісному відборі суддів і підсиленні апеляційних судів, а не в їх послабленні.

Про пріоритетність конкурсів

Час від часу можна почути думку, що враховуючи те, що у листопаді цього року втрачає чинність положення закону про Громадську раду міжнародних експертів, яка необхідна для проведення конкурсів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, саме конкурс в Антикорупційний суд буде пріоритетним для Комісії. Наскільки такі чутки відповідають дійсності?

Руслан Сидорович: конкурси в апеляційні суди, у першу інстанцію ВАКС та в АП ВАКС будуть відбуватися паралельно, а процедури та етапи всіх цих конкурсів у значній мірі є схожими. Дійсно тестування та виконання практичних завдань кандидати на посади суддів апеляційних судів та ВАКС і АП ВАКС будуть складати в різний час. Але враховуючи те, що кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС значно менше ніж кандидатів в апеляційні суди, тому перевірка їх практичних завдань та етап співбесід за участю членів ГРМЕ, можуть потребувати менше часу, ніж здається ззовні.

Роман Сабодаш: за нашими розрахунками співбесіди з кандидатами на посади суддів ВАКС та АП ВАКС ми маємо провести у цьому році.

Що відбувається з конкурсами на посади суддів ВАС та КМОАС

Багато кого цікавить, коли, хоча б приблизно, можна очікувати конкурсів на посади суддів Вищого адміністративного суду та Київського міського окружного адміністративного суду?

Руслан Сидорович: це дуже не просте запитання, враховуючи, що не все залежить від власне Комісії. Наприклад, закон про Вищий адміністративний суд досі існує лише у вигляді законопроекту, який, до речі, у Комісії ще не бачили. Що ж до інших конкурсів, то я б радив би уважно ознайомитися з сучасними можливостями ВККС. Дійсно, можна фактично зобов’язати ВККС проводити одночасно цілу низку конкурсів, але навряд чи за такого підходу можливо очікувати на високу якість цих конкурсів.

Беседу вел Вячеслав Хрипун

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