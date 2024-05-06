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В Украине обновили перечень документов для прохождения МСЭК для установления инвалидности

19:50, 6 мая 2024
Кабмин уточнил перечень документов для прохождения медико-социальной экспертизы.
В Украине обновили перечень документов для прохождения МСЭК для установления инвалидности
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Кабинет министров Украины принял решение относительно перечня необходимых документов для прохождения медико-социальной экспертизы.  Согласно информации, опубликованной на Правительственном портале, вследствие увеличения количества людей, нуждающихся в установлении инвалидности из-за последствий войны, особенно среди военнослужащих, было принято решение об уточнении перечня необходимых документов.

В частности, утвержденный перечень документов включает:

- Паспорт гражданина Украины или выписку из реестра территориальной общины.

- Справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика.

- Военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

- Справка о пребывании в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

Также установлено, что медицинские документы, которые подаются в медико-социальные экспертные комиссии, включают:

- направление на МСЭК;

- медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);

- результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;

- план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;

- документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;

- документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения в порядок, условия и критерии установления инвалидности.

Отныне для военнослужащих установление инвалидности и определение степени утраты трудоспособности станет более прозрачным и обоснованным. Теперь причинная связь инвалидности и степень утраты трудоспособности бывших военнослужащих будут устанавливаться на основании постановления ВВК (военно-врачебной комиссии), оформленной справкой ВВК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВВК.

После окончания лечения комиссия будет устанавливать степень утраты трудоспособности военнослужащего или военнослужащей. На основании этих данных будет разработана программа медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Кроме того, результаты МСЭК лиц с инвалидностью будут вносить в электронный реестр, а пройти МСЭК можно будет дистанционно.

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