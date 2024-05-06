В Україні оновили перелік документів для проходження МСЕК для встановлення інвалідності

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо переліку необхідних документів для проходження медико-соціальної експертизи. Згідно з інформацією, опублікованою на Урядовому порталі, внаслідок збільшення кількості людей, які потребують встановлення інвалідності через наслідки війни, особливо серед військовослужбовців, було прийнято рішення про уточнення переліку необхідних документів.
Зокрема, затверджений перелік документів включає:
Також встановлено, що медичні документи, які подаються до медико-соціальних експертних комісій, включають:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до порядку, умов та критеріїв встановлення інвалідності.
Відтепер для військовослужбовців встановлення інвалідності та визначення ступеня втрати працездатності стане більш прозорим та обґрунтованим. Тепер причинний зв’язок інвалідності та ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців будуть встановлюватися на підставі постанови ВЛК (військово-лікарської комісії), оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.
Після закінчення лікування комісія встановлюватиме ступінь втрати працездатності військовослужбовця чи військовослужбовиці. На підставі цих даних буде розроблена програма медичної, професійної та соціальної реабілітації.
Крім того, результати МСЕК осіб з інвалідністю вноситимуть до електронного реєстру, а пройти МСЕК можна буде дистанційно.
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