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В Україні оновили перелік документів для проходження МСЕК для встановлення інвалідності

19:50, 6 травня 2024
Кабмін уточнив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи.
В Україні оновили перелік документів для проходження МСЕК для встановлення інвалідності
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо переліку необхідних документів для проходження медико-соціальної експертизи.  Згідно з інформацією, опублікованою на Урядовому порталі, внаслідок збільшення кількості людей, які потребують встановлення інвалідності через наслідки війни, особливо серед військовослужбовців, було прийнято рішення про уточнення переліку необхідних документів.

Зокрема, затверджений перелік документів включає:

  • Паспорт громадянина України або витяг з реєстру територіальної громади.
  • Довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків.
  • Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці для чоловіків віком від 18 до 60 років.
  • Довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Також встановлено, що медичні документи, які подаються до медико-соціальних експертних комісій, включають:

  • направлення на МСЕК;
  • медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);
  • результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;
  • план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;
  • документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;
  • документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до порядку, умов та критеріїв встановлення інвалідності.

Відтепер для військовослужбовців встановлення інвалідності та визначення ступеня втрати працездатності стане більш прозорим та обґрунтованим. Тепер причинний зв’язок інвалідності та ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців будуть встановлюватися на підставі постанови ВЛК (військово-лікарської комісії), оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Після закінчення лікування комісія встановлюватиме ступінь втрати працездатності військовослужбовця чи військовослужбовиці. На підставі цих даних буде розроблена програма медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Крім того, результати МСЕК осіб з інвалідністю вноситимуть до електронного реєстру, а пройти МСЕК можна буде дистанційно.

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