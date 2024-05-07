Судебное рассмотрение уголовных дел в случае замены судьи будут продолжать, а не начинать сначала

Верховная Рада готовится принять за основу изменения в УПК, по которым рассмотрение уголовного производства будут продолжать, а не начинать сначала в случае замены судьи – в ГНЭУ отметили нарушение принципа неизменности состава суда.

После смены состава суда рассмотрение уголовного производства смогут продолжать, а не начинать сначала. Ввести новаторский подход к пониманию «неизменности состава суда» предлагают народные депутаты, авторы законопроекта 11039 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс «об оперативности уголовного производства». Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять его за основу.

Законопроект предлагает внести изменения в УПК, которыми предусмотреть:

1) после изменения состава суда рассмотрение уголовного производства продолжается, за исключением случаев, предусмотренных УПК (в настоящее время ч. 10 ст. 35 УПК предусматривает, что рассмотрение начинается сначала);

2) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 319 УПК, доказательства, исследованные во время судебного разбирательства до замены судьи, сохраняют доказательное значение и могут быть использованы для обоснования судебных решений;

3) суд мотивированным определением может принять решение о необходимости начинать судебное разбирательство сначала и осуществлять повторно все или часть процессуальных действий, которые уже совершались во время судебного разбирательства до замены судьи, если такое решение может положительно повлиять на судебное разбирательство и при условии соблюдения следующих требований:

стороны уголовного производства, потерпевший настаивают на новом проведении процессуальных действий, которые уже были совершены судом до замены судьи;

судья, заменивший выбывшего судью, ознакомился с ходом судебного производства и материалами уголовного производства, имеющимися в распоряжении суда, не согласен с принятыми судом процессуальными решениями и считает целесообразным провести повторно процессуальные действия, уже проведенные до замены судьи (часть 2 статьи 319 УПК в редакции проекта).

Несмотря на то, что Комитет оценил отзывы об этом законопроекте как «одобрительные», Главное научно-экспертное управление Верховной Рады высказало ряд существенных замечаний к нему.

В частности, аргументом в пользу изменений в пояснительной записке служит «Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023–2027 годы». Как указывают авторы, согласно поступившей в Комитет от Офиса Генпрокурора информации, над разработкой проекта Комплексного плана работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли руководители органов правопорядка, представители КМ Европейского Союза, Посольства США в Украине, IDLO и т.д.

«Соглашаясь с необходимостью усовершенствования норм УПК в части устранения возможности затягивания уголовного производства и нарушения его разумных сроков, одновременно следует отметить, что неизменность состава суда является проявлением действия основ непосредственности исследования и свободной оценки доказательств. Требования ст. 23 УПК о непосредственности исследования судом доказательств не могут быть выполнены, если состав суда непостоянен, изменчив – один судья участвовал в судебном допросе, второй – в судебном осмотре, а третий – в исследовании заключения эксперта. В свою очередь, это делает невозможным соблюдение этими судьями условий оценки доказательств, которая, в частности, должна основываться на всестороннем и полном исследовании всех обстоятельств уголовного производства (ч. 1 ст. 94 УПК).

Для принятия законного, обоснованного и справедливого решения недостаточно определения судьи (судей) ЕСИТС в порядке, установленном ч. ч. 3, 4 ст. 35 УПК.

Условием этого также является личное восприятие информации во время судебного разбирательства.

Независимо от состава суда (единоличного или коллегиального), входящий в него судья должен выполнять свои обязанности, постоянно участвуя в судебном разбирательстве.

Отсутствие судьи на любом этапе судебного разбирательства лишает его права принимать решение не только на этом этапе, но и в уголовном производстве в целом.

Неполный состав суда приравнивается к незаконному (п. 2 ч. 2 ст. 412 УПК).

Следовательно, неизменность состава суда – это общее положение судебного разбирательства, согласно которому судебное разбирательство от его начала и до окончания должно происходить при участии только судьи или коллегии судей, определенных ЕСИТС для рассмотрения и решения конкретного уголовного производства, а замена судьи может произойти исключительно в установленном законом порядке.

Следовательно, в случае принятия законопроекта в предлагаемой редакции создаются существенные риски нарушения права каждого на справедливый суд, гарантированного ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» – отметили в ГНЭУ.

Также там обратили внимание, что соответствующие предписания по поводу неизменности состава суда содержатся также в других процессуальных кодексах Украины.

Как указало ГНЕУ, в законопроекте предлагается изменить подход к пониманию «неизменности состава суда» и предположить, что после изменения состава суда (судьи) рассмотрение уголовного производства продолжается, кроме случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 319 УПК. В свою очередь, в ч. 2 ст. 319 УПК (в редакции проекта) указываются случаи, когда суд мотивированным определением может принять решение о необходимости начинать судебное разбирательство сначала и осуществлять повторно все или часть процессуальных действий, которые уже совершались во время судебного разбирательства до замены судьи (в частности, если такое решение может быть положительно повлиять на судебное разбирательство и при соблюдении отдельных требований).

«На наш взгляд, с предложенным в проекте подходом вряд ли можно согласиться, учитывая такое.

В ч. 4 ст. 35, а также предложения 1, 2 ч. 1 ст. 319 (как в действующей редакции, так и в редакции проекта) УПК указано, что: уголовное производство, рассмотрение которого в соответствии с настоящим Кодексом осуществляется коллегией судей, в обязательном порядке рассматривается постоянной коллегией судей соответствующего суда, в состав которой входит определенный ЕСИТС судья -докладчик; судебное разбирательство в уголовном производстве должно быть проведено в одном составе судей.

В случае если судья лишен возможности участвовать в судебном заседании, он должен быть заменен другим судьей, определяемым в порядке, установленном ч. 3 ст. 35 настоящего Кодекса.

То есть, в каждом уголовном производстве судебное разбирательство должно быть проведено в том же составе судей, в котором он начался.

Следовательно, введение правила о том, что после изменения состава суда (судьи) рассмотрение уголовного производства продолжается, не согласуется с предписаниями ч. 4 ст. 35, ч. 1 ст. 319 УПК об обязательности проведения судебного разбирательства в одном составе судей. Ведь при смене хотя бы одного судьи уже меняется состав судей, а следовательно, нарушаетесь процессуальное требование об обязательном проведении судебного разбирательства постоянной коллегией судей соответствующего суда» - отмечает ГНЭУ.

Автор: Наталья Мамченко

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