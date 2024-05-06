До 5000 евро штрафа за багаж: что нужно знать украинцам при въезде в Словакию

Украинцам напомнили список запрещенных товаров при въезде в Словакию.

Источник фото: Dovkola Media

При въезде в Словакию поездом, путешествующие из Украины должны придерживаться жестких правил, регламентирующих таможенный и паспортный контроль. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным штрафам, которые достигают до 5000 евро. Об этом сообщает чешская компания RegioJet, осуществляющая перевозки пассажиров из Украины в Словакию и Чехию.

Один из главных аспектов, на который стоит обратить внимание, - это содержание багажа. В частности, запрещено провозить растения, фрукты, овощи, мясо и молочные продукты без соответствующего фитосанитарного сертификата. Нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и изъятие товара.

Указано, что продолжительность контроля на границе зависит от самих пассажиров и их ответственного отношения к правилам. В отличие от задержек, которые могут возникнуть из-за нарушения правил, соблюдение ограничений и соответствующих процедур позволит продолжить путешествие без помех.

Кроме этого, существуют ограничения на количество товаров, которые можно провозить без уплаты налогов и таможенных пошлин. В частности, запрещено провозить растения, фрукты, овощи, мясо и молочные продукты, а также цветы или семена без фитосанитарного сертификата. Недекларирование этих товаров может привести к штрафам или правовым мерам, а сама продукция подлежит изъятию и дальнейшему уничтожению.

Однако, не все продукты попадают под этот запрет. Детское питание, сухое молоко для младенцев и специальные диетические продукты разрешено провозить.

Кроме того, существуют ограничения на количество товаров, которые можно перевозить одним лицом. Например, для взрослых разрешено провозить товары на сумму до 300 евро, а для лиц моложе 15 лет - до 150 евро. Также есть ограничения на количество табачных изделий и алкоголя.

По перевозке животных, нужна соответствующая документация, такая как паспорт домашнего питомца или другой альтернативный документ. Важно также отметить, что провозить животных в спальных вагонах запрещено.

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