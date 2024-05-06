Нидерланды планируют передать Украине F-16 этой осенью

Нидерланды вслед за Данией планируют начать отправку истребителей F-16 Украине осенью этого года.

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Нидерланды планируют предоставить Украине истребители F-16 этой осенью, вслед за Данией, которая планирует поставки летом. Об этом сообщает Delfi, ссылаясь на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, которое было сделано во время совместного брифинга со своим литовским коллегой в Вильнюсе.

Согласно Delfi, такой график поставок предусматривает прописанный план союзников.

«У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов. У нас по плану учебный центр в Румынии, где мы также помогаем с обучением украинцев. Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах. И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет готово, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - отметила министр.

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