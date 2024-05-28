Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16

Перші винищувачі від Бельгії Україна зможе отримати вже до кінця року.

Джерело фото: mil.in.ua

Бельгія зобов'язалася надати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки будуть доставлені до кінця цього року. Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, зазначивши, повідомляє RTL.

Офіційне підписання угоди відбудеться сьогодні в Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського. Міністерство оборони Бельгії також передасть боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16, призначених для України.

Міністр підкреслила, що ця підтримка Києва є необхідною для зупинення російського президента володимира путіна, який, за її словами, має намір розширити кордони росії та загрожує безпеці європейських країн, включаючи Бельгію. Постачання військової техніки було прискорено у відповідь на останні територіальні досягнення росії в Україні, що змусило західних союзників діяти швидше.

Бельгія, яка приєдналася до «коаліції F-16» минулого року разом із Нідерландами, Данією та Норвегією, спочатку займалася лише навчанням і технічною підтримкою. Однак минулої осені уряд країни вирішив також надати літаки після отримання перших винищувачів F-35.

Винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні протягом місяця. А Нідерланди планують передати Україні F-16 цієї осені.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський вважає, що перші винищувачі F-16 не відіграють ключової ролі.

Нагадаємо, що перші спеціалісти в обслуговуванні F-16 вже почали прибувати в Україну.

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