Во Львовской области мужчина через суд отменил запрет в пересечении границы

Мужчина является многодетным отцом, но пограничники запретили ему уехать в Польшу, поэтому он обратился в суд.

Фото: Радио Свобода

Во Львовской области мужчина через суд добился отмены запрета в пересечении границы. Об этом пишет zaxid.net.

Как стало известно, 17 января он пытался пересечь границу с Польшей в пункте пропуска «Краковец», но пограничники не выпустили его за границу. Причиной назвали «отсутствие документов, подтверждающих основания для выезда за границу в период действия на территории Украины военного положения».

Мужчина не согласился с запретом и обратился в суд. Он рассказал, что он многодетный отец троих детей и предоставил пограничникам все необходимые документы, в частности временное удостоверение военнообязанного - последняя сверка данных в ТЦК была в январе 2024 года.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что пограничник противоправно отказал истцу в пересечении границы, в частности не указано, какие еще документы не предоставил многодетный отец, чтобы выехать в Польшу. Решение об отказе в пересечении границы было отменено.

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин проверяют военно-учетные документы.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом. Электронные варианты, в том числе "Резерв+", пограничники не будут принимать.

Как сообщалось, необязательная проверка военно-учетных документов на границе будет для лиц с инвалидностью и других категорий граждан.

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