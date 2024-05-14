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Естонія розглядає можливість відправки військових до України

10:17, 14 травня 2024
За словами радника президента, Естонія розглядає можливість відправки військ на захід України для тилових функцій.
Естонія розглядає можливість відправки військових до України
Джерело фото: Getty Images
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Уряд Естонії розглядає можливість відправки військових на захід України, щоб взяти на себе непрямі "тилові" функції від українських військ та звільнити їх для операцій на фронті. Про це повідомив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл, повідомляє Breaking Defense.

Ролл зауважив, що уряд наразі проводить аналіз можливого кроку. Хоча Естонія віддає перевагу будь-якому такому руху в рамках повноцінної місії НАТО, він не виключив можливість діяти в складі меншої коаліції.

«Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Не виключено, що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку з часом», - зазначив радник.

Ці коментарі з’явилися після того, як керівник сил оборони Естонії генерал Мартін Герем розповів Breaking Defense, що декілька місяців тому в армії велися дискусії щодо відправки військових на захід України для виконання таких завдань, як медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення або протиповітряна оборона деяких міст на заході України.

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