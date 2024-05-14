Эстония рассматривает возможность отправки военных в Украину

По словам советника президента, Эстония рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тыловых функций.

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Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя косвенные «тыловые» функции от украинских войск и освободить их для операций на фронте. Об этом сообщил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл, сообщает Breaking Defense..

Ролл отметил, что правительство сейчас проводит анализ возможного шага. Хотя Эстония предпочитает любое такое движение в рамках полноценной миссии НАТО, он не исключил возможность действовать в составе меньшей коалиции.

«Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Не исключено, что страны НАТО, которые выступают против такого шага, изменят свое мнение со временем», - отметил советник.

Эти комментарии появились после того, как руководитель сил обороны Эстонии генерал Мартин Герем рассказал Breaking Defense, что несколько месяцев назад в армии велись дискуссии об отправке военных на запад Украины для выполнения таких задач, как медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение или противовоздушная оборона некоторых городов на западе Украины.

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