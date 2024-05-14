У росії безпілотник влучив у вантажний потяг з дизпаливом: відео

Безпілотник атакував вантажний потяг у Волгоградській області, загорілася цистерна з дизельним паливом.

У Волгоградській області росії безпілотник атакував вантажний потяг, внаслідок чого загорілася цистерна з дизельним паливом. Інцидент стався в селищі Самофалівка на станції Котлубань, повідомляють російські телеграм-канали.

«Дрон врізався в цистерну з паливом, внаслідок чого стався вибух і почалася пожежа. З колій зійшли 9 вагонів. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні російських ЗМІ.

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