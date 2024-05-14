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Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

09:42, 14 травня 2024
США заборонили імпорт урану з росії до 2040 року.
Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану
Джерело фото: POTUS
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Президент США Джо Байден підписав закон, що забороняє імпорт до країни російського урану. Закон забороняє ввезення неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в росії або російськими підприємствами. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван пояснив, що цей закон зміцнить енергетичну та економічну безпеку країни, а також зменшить залежність Вашингтону від росії в галузі цивільної ядерної енергетики. Цей закон також відновлює лідерство США у ядерному секторі та забезпечує досягнення багатосторонніх цілей.

Раніше Сенат США схвалив законопроєкт про заборону імпорту російського урану 1 травня. Заборона набуде чинності через 90 днів після підписання законопроєкту. Водночас передбачені винятки на випадок проблем із постачанням урану для вітчизняних реакторів.

Заборона діятиме до кінця 2040 року. Вона вплине на операторів атомних електростанцій США поступово, оскільки реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а закупівля палива обговорюється заздалегідь. Більшість комунальних підприємств уже мають достатньо урану для безперебійної роботи реакторів на найближчі кілька років.

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