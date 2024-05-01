Сенат США схвалив заборону імпорту збагаченого урану з росії

Документ направили до Білого дому на підпис президенту Джо Байдену.

Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з рф. Документ направили до Білого дому на підпис президенту Джо Байдену. Про це повідомляє Bloomberg.

Закон набуде чинності через 90 днів після підписання.

До січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону. У разі, якщо не буде інших джерел постачання, Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з росії.

Термін дії цього закону закінчується наприкінці 2040 року.

Зазначається, що росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується як паливо для американського флоту з понад 90 комерційними реакторами, що робить її першим іноземним постачальником. Ці продажі приносять рф приблизно 1 мільярд доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

Білий дім закликав до «довгострокової заборони» на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку 2024 року.

Видання підкреслює, що рф може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється заздалегіть. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже мають достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.

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