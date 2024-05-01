Сенат США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии

Документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из рф. Документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Bloomberg.

Закон вступит в силу через 90 дней после подписания.

До января 2028 допускаются некоторые отступления от закона. В случае если не будет других источников поставки, Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт обогащенного урана из рф.

Срок действия этого закона истекает в конце 2040 года.

Отмечается, что россия поставляла почти четверть обогащенного урана, который используется в качестве топлива для американского флота с более чем 90 коммерческими реакторами, что делает его первым иностранным поставщиком. Эти продажи приносят рф около 1 миллиарда долларов в год, но замена этих поставок может стать проблемой и рискует повысить цену обогащенного урана примерно на 20%.

Белый дом призвал к «долгосрочному запрету» на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом в начале 2024 года.

Издание подчеркивает, что рф может ответить односторонним запретом на экспорт, если США запретят импорт.

Запрет на импорт займет некоторое время, чтобы повлиять на операторов атомных электростанций США. Реакторы обычно заправляются каждые 18-24 месяца, а покупка топлива обсуждается заранее. Это означает, что большинство, но не все коммунальные предприятия уже достаточно урана, чтобы их реакторы работали по крайней мере в течение следующих нескольких лет.

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