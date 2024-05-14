Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

США запретили импорт урана из россии до 2040 года.

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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт в страну российского урана. Закон запрещает ввоз необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в россии или российскими предприятиями. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан пояснил, что этот закон укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны, а также уменьшит зависимость Вашингтона от россии в области гражданской ядерной энергетики. Этот закон также восстанавливает лидерство США в ядерном секторе и обеспечивает достижение многосторонних целей.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана 1 мая. Запрет вступит в силу через 90 дней после подписания законопроекта. В то же время предусмотрены исключения на случай проблем с поставками урана для отечественных реакторов.

Запрет будет действовать до конца 2040 года. Он повлияет на операторов атомных электростанций США постепенно, поскольку реакторы обычно заправляются каждые 18-24 месяца, а закупка топлива обсуждается заранее. Большинство коммунальных предприятий уже имеют достаточно урана для бесперебойной работы реакторов на ближайшие несколько лет.

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