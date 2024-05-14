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14 мая: какой сегодня праздник и главные события

09:24, 14 мая 2024
14 мая отмечают День памяти предков, Радоницу.
14 мая: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: 1plus1
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14 мая отмечают различные праздники в разных уголках мира - это День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, Международный день почитания чихуахуа и День распространения информации о травмах спинного мозга.

Международные праздники:

День вежливости в США.

Желтый день в Южной Корее.

День памяти благоверной Тамары в Грузии.

День провозглашения Декларации о независимости в Израиле.

День инженера в Чили.

День рождения короля в Камбодже.

События в Украине:

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Это важный день, когда украинцы чтят героические поступки своих соотечественников.

Радоница - День поминовения предков. В этот день верующие посещают могилы своих близких, вспоминая их молитвами и добрыми словами.

День большого бодуна - народный праздник, который отмечают после Радоницы.

Религиозные праздники:

Верующие чтят память мученика Исидора.

По новому стилю православные отмечают День памяти мученика Максима.

По старому стилю христиане празднуют Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и Праздник иконы Божией Матери Царевококшайская «Мироносицкая».

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