14 мая: какой сегодня праздник и главные события

14 мая отмечают различные праздники в разных уголках мира - это День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, Международный день почитания чихуахуа и День распространения информации о травмах спинного мозга.
Международные праздники:
День вежливости в США.
Желтый день в Южной Корее.
День памяти благоверной Тамары в Грузии.
День провозглашения Декларации о независимости в Израиле.
День инженера в Чили.
День рождения короля в Камбодже.
События в Украине:
День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Это важный день, когда украинцы чтят героические поступки своих соотечественников.
Радоница - День поминовения предков. В этот день верующие посещают могилы своих близких, вспоминая их молитвами и добрыми словами.
День большого бодуна - народный праздник, который отмечают после Радоницы.
Религиозные праздники:
Верующие чтят память мученика Исидора.
По новому стилю православные отмечают День памяти мученика Максима.
По старому стилю христиане празднуют Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и Праздник иконы Божией Матери Царевококшайская «Мироносицкая».
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