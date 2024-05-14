14 травня: яке сьогодні свято та головні події

14 травня відзначають День пам'яті предків, Радоницю.

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14 травня відзначають різноманітні свята в різних куточках світу – це День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, Міжнародний день шанування чихуахуа та День поширення інформації про травми спинного мозку.

Міжнародні свята:

День ввічливості у США.

Жовтий день у Південній Кореї.

День пам'яті благовірної Тамари у Грузії.

День проголошення Декларації про незалежність в Ізраїлі.

День інженера у Чилі.

День народження короля в Камбоджі.

Події в Україні:

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Це важливий день, коли українці вшановують героїчні вчинки своїх співвітчизників.

Радониця – День поминання предків. У цей день віряни відвідують могили своїх близьких, згадуючи їх молитвами та добрими словами.

День великого бодуна – народне свято, яке відзначають після Радониці.

Релігійні свята:

Віряни вшановують пам'ять мученика Ісидора.

За новим стилем православні відзначають День пам'яті мученика Максима.

За старим стилем християни святкують Свято ікони Божої Матері «Несподівана Радість» та Свято ікони Божої Матері Царевококшайська «Мироносицька».

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