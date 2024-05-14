Избиение 19-летней девушки мужчиной в военной форме: Одесский ТЦК начал служебную проверку

В Одесском областном ТЦК начали проверку относительно избиения мужчиной в военной форме девушки, из-за чего у нее два рассечения на голове и многочисленные синяки.

Соцсети

Вечером 13 мая на 19-летнюю девушку напал мужчина в военной форме, представившись работником местного территориального центра комплектования (ТЦК). Он избил ее костылем, в результате чего она получила многочисленные травмы. Об этом пострадавшая рассказала на своих страницах в соцсетях. В Одесском ТЦК заявили, что начали служебную проверку по этому инциденту.

По словам девушки, она вместе с тремя друзьями пришла в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, который обрызгал их перцовым баллончиком. Тогда в участок зашел военный с костылями и представился сотрудником ТЦК. После того, как юноши написали заявление, их два часа не выпускали из помещения.

Девушка рассказала, что впоследствии правоохранители отпустили двух 19-летних парней, но третьего оставили в участке, чтобы отвести в местный ТЦК для выяснения обстоятельств. 19-летняя девушка решила поехать вместе с ним, на что работники военкомата согласились. По словам девушки, после того, как парня посадили в авто, ее не впустили в машину. Она начала снимать все на видео. В этот момент к ней подбежал мужчина в военной форме и избил ее костылем.

По словам пострадавшей, у нее два рассечения на голове, многочисленные синяки по всему телу и ушиб правой мышцы плеча. Девушка сняла побои в местной больнице.

В Одесском областном ТЦК заявили, что начали служебную проверку инцидента. В учреждении отметили, что в случае доказательства вины их работников, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Также в ТЦК подчеркнули, что осуждают любые проявления насилия и активно сотрудничают с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств происшествия.

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