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Нідерланди передадуть Україні комплекс Patriot

12:02, 28 травня 2024
Нідерланди терміново збирають комплекс Patriot для України та шукають партнерів.
Нідерланди передадуть Україні комплекс Patriot
Джерело фото: mil.in.ua
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Міністерство оборони Нідерландів повідомило про намір швидко зібрати зенітно-ракетний комплекс Patriot і передати його Україні. Нідерланди також закликають інші країни, що мають цю систему ППО, приєднатися до ініціативи.

Нідерланди надають основні компоненти для комплексу зі своїх запасів. Водночас Амстердам визначив потенційних партнерів, які могли б постачати додаткові частини та боєприпаси. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен звернулася до цих країн із закликом долучитися до проєкту.

«Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про підготовку українських екіпажів. Якщо інші потенційні країни-партнери зможуть постачати частини та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі», — зазначила Оллонґрен.

Уряд Нідерландів визнає дефіцитність систем Patriot, але підкреслює важливість підтримки України, яка «бореться за Європу» і щодня стикається з нападами на військову спроможність, енергетичні об'єкти та життєво важливу інфраструктуру.

«Промислові постачальники зобов’язалися прискорити виробництво та доставку запасних компонентів. Ми на це розраховуємо», — додала міністерка.

Нагадаємо, постачання військової техніки було прискорено у відповідь на останні територіальні досягнення росії в Україні, що змусило західних союзників діяти швидше. Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16. Винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні протягом місяця. А Нідерланди планують передати Україні F-16 цієї осені.

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