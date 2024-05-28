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В каком случае размер жилищной субсидии может составлять 0 гривен: ответ ПФУ

14:07, 28 мая 2024
Субсидия будет составлять 0,00 грн., если размеры сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа.
В каком случае размер жилищной субсидии может составлять 0 гривен: ответ ПФУ
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Пенсионный фонд Украины рассказал, в каком случае размер жилищной субсидии может составить 0,00 грн.

Жилищная субсидия - это адресная помощь, оказываемая членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Жилищная субсидия назначается при разнице между стоимостью услуг в рамках социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства.

Обязательный платеж каждой семье определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства. Совокупный доход исчисляется в расчете на одного человека.

Если по результатам произведенного расчета размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия составляет 0,00 грн.

Это означает, что размеры сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа (п. 60 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N 848 “Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива”).

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