Суд зобов’язав управління освіти виплатити зарплату мобілізованому педагогу та поновити йому збереження середнього заробітку на період мобілізації

З 24 лютого 2022 року позивача увільнили від роботи зі збереженням місця роботи, посади та середнього заробітку у зв’язку з мобілізацією, проте з 19 липня 2022 року йому припинили нарахування зарплати, тому він звернувся до суду, вважаючи цей наказ незаконним.

На Хмельниччині суд зобов’язав управління освіти виплатити зарплату мобілізованому педагогу. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Визнати протиправним і скасувати наказ Центру дитячої та юнацької творчості щодо припинення нарахування та виплати середнього заробітку мобілізованому керівникові гуртка та зобов’язати управління освіти поновити йому збереження середнього заробітку на період мобілізації під час воєнного стану, провівши нарахування та виплату зарплати з 19 липня 2022 року. Таке рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області залишив без змін апеляційний суд.

Апеляційну скаргу управління освіти ХАС відхилив.

З відповідним позовом до суду звернувся чоловік, котрий працює на посаді керівника гуртка за сумісництвом Центру дитячої та юнацької творчості та пояснив, що з 24 лютого 2022 року його увільнили від роботи зі збереженням місця роботи, посади та середнього заробітку у зв’язку з призовом до ЗСУ за загальною мобілізацією. Проте з 19 липня 2022 року за наказом директора Центру йому припинили нарахування та виплату зарплати у зв`язку зі змінами до КЗпП України.

Позивач уважає цей наказ незаконним, тому просив його скасувати й зобов`язати управління освіти поновити йому збереження середнього заробітку на період мобілізації на час воєнного стану, провівши нарахування та виплату середнього заробітку з 19 липня 2022 року.

Місцевий суд задовольнив позов. Управління освіти оскаржило його рішення до апеляційного суду з проханням відмовити мобілізованому педагогу у позові.

Апеляційна скарга мотивована тим, що відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП України (в чинній редакції) за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, не зберігається середній заробіток за місцем роботи. Закон №2352-ІХ про внесення змін до цієї норми набрав чинності 19 липня 2022 року – з цієї дати Центр дитячої та юнацької творчості правомірно зупинив нарахування позивачеві середнього заробітку.

На думку колегії суддів апеляційного суду, доводи апелянта – безпідставні. ХАС звернув увагу, що з 19 липня 2022 року Законом України №2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» змінено регулювання трудових відносин осіб, які призвані на військову службу. Зокрема, за ними до дня фактичного звільнення з військової служби зберігається місце роботи й посада, у той час, як до внесення цих змін, зберігався ще і середній заробіток.

Водночас цей закон не вніс змін до Закону №2145-VІІІ «Про освіту», який є спеціальним законом і визначає гарантії для педагогічних працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, у тому числі на збереження заробітної плати на час проходження військової служби (частини друга статті 57, яка діяла до 24 грудня 2023 року).

З постановою апеляційного суду у справі № 688/5202/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.