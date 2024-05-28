АРМА повернуло «Добробуту» понад 1,8 млн гривень після скасування арешту

АРМА повернуло кошти ТОВ «ДОБРОБУТ» з нарахованими відсотками понад 200 тисяч гривень.

АРМА повернуло ТОВ «ДОБРОБУТ» кошти разом з нарахованими відсотками, які перевищили 200 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки судовому рішенню, яке скасувало арешт коштів, раніше переданих до Агентства з розшуку та менеджменту активів в управління.

Після надходження судового рішення, АРМА прийняло рішення повернути грошові кошти законному власнику. Загальна сума виплат склала 1 832 857,46 гривень, з яких 205 225,26 гривень — це нараховані банком відсотки. Таким чином, Агентство не тільки зберегло кошти власника, але й збільшило їх вартість.

Зазначається, що повернення коштів здійснюється протягом трьох днів за умови наявності судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, яке набрало законної сили, та надання повного пакету документів, що підтверджують законного власника коштів.

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