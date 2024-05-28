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Гуцульскую творожную пластику и ритуальный танец «Сербен» внесли в нематериальное культурное наследие Украины

20:51, 28 мая 2024
В список добавили четыре народных традиции.
Гуцульскую творожную пластику и ритуальный танец «Сербен» внесли в нематериальное культурное наследие Украины
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Министерство культуры и информационной политики добавило четыре народных традиции в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Речь идет о традициях Гуцульщины, Покутья, Волыни и Бессарабии.

Среди новых элементов наследия украинцев:

- Традиция исполнения ритуального мужского танца «Сербен» в селе Чертовец Городенковского городского совета. Его исполняют на Пасху мужчины возле церкви. Этнографы считают, что он похож на сербский военный мужской танец. Кроме села Чертовец «Сербен» также популярен в местах компактного проживания уроженцев села за границей.

- Культура традиционной гуцульской творожной пластики. Эта традиция бытует в селах Брустуры, Космач, Прокурава, Шепот, Река, Снидавка Косовского района и селах Криворовня, Черный поток, Красник Верховинского района;

- Свадебный обряд "чтения короны" Волыни. Его совместно подали на утверждение Ровенская и Волынская области.

- Традиционная народная игра «Ашик», распространенная на юге Одесской области в местах компактного проживания болгар и гагаузов, в частности, в селах Городне, Виноградовка Болградского района, Котловина Измаильского района.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минкульт признал кофе крымских татар культурным наследием Украины.

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