Плыл к любимой, а попал в наряд: как влюбленный «Ромео в плавках» из Молдовы направлялся на свидание к украинке

Молдованин пытался незаконно пересечь границу Украины ради свидания с украинкой.

Источник фото: DPSUkr

Гражданин Молдовы, которого окрестили «Ромео в плавках», пытался нелегально пересечь границу Украины, чтобы увидеться со своей любимой украинкой. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Ранее мужчине запретили въезд в Украину на пять лет из-за нарушения правил пребывания во время предыдущего визита. Однако он решил не ждать окончания срока запрета и попытался пересечь реку Днестр.

На берегу его встретила не возлюбленная, а пограничный наряд. За попытку незаконного пересечения границы ему теперь запрещен въезд в Украину на 10 лет. Иностранцу придется отвечать перед законом за свои действия.9

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