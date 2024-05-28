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Швеция предоставляет Украине новый энергетический пакет на 56 млн евро

21:12, 28 мая 2024
Швеция финансирует стабильное энергоснабжение в Украине на 56 млн евро.
Швеция предоставляет Украине новый энергетический пакет на 56 млн евро
Источник фото: gettyimages
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Правительство Швеции объявило о предоставлении нового энергетического пакета для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 миллионов евро). Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

Указано, что эта поддержка направлена на обеспечение стабильного энергоснабжения в Украине, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать без помех.

Новая помощь финансируется из бюджета помощи Швеции и управляется Sida (Шведское агентство международного развития) от имени правительства. Пакет поддержки состоит из двух частей:

  • 500 миллионов шведских крон будет предоставлено через Фонд энергетической поддержки Украины организации «Энергетическое сообщество».
  • 150 миллионов шведских крон - через Программу развития ООН (ПРООН).

Правительство Швеции подчеркивает, что поддержка через ПРООН будет направлена на срочное строительство энергетической инфраструктуры в Украине.

Из-за высоких потребностей в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии, таких как генераторы, трансформаторы, установки и обучение персонала, приоритет будет предоставляться Харькову. Однако помощь смогут получить и другие регионы Украины, в частности Одесса, Киев и Николаев.

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