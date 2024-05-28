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Стало відомо, хто видаватиме студентам довідку про навчання для ТЦК

13:25, 28 травня 2024
Заклад освіти формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної або дуальної форм навчання.
Стало відомо, хто видаватиме студентам довідку про навчання для ТЦК
Фото з відкритих джерел
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Довідки для ТЦК про те, що учень чи студент здобуває освіту на певному рівні, будуть формувати в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Як повідомляє видання Освіта.ua, відповідне роз’яснення направлено Міністерством освіти і науки керівникам закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Отримання відповідної довідки передбачене Порядком проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період.

Для отримання такої довідки учні, студенти, магістранти або  аспіранти мають звернутися до закладу освіти, де вони навчаються.

Саме заклад освіти формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної або дуальної форм навчання.

У МОН додали, що зараз триває робота над доопрацюванням програмного забезпечення ЄДЕБО для створення можливості формувати такі довідки.

Раніше повідомлялося, що студентам-хлопцям, які перебувають за кордоном, відтермінують подання військово-облікових документів до закладів освіти.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін оновив правила перетину кордону для студентів – як хлопцям поїхати на навчання.

Додамо, що чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року.

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