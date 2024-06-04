Судья сообщила в Высший совет правосудия о том, что материалы ее судейского досье стали доступны постороннему лицу

В Черкассах участник судебного процесса попыталась создать конфликт интересов.

Здание Черкасского апелляционного суда. Источник фото - FB-страница Черкасского апелляционного суда

Неприятный инцидент произошел в конце мая в Черкасском апелляционном суде.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Черкасского апелляционного суда Татьяна Фетисова, в производстве суда находится гражданское дело о признании противоправными действий относительно отказа предоставить дополнительный отпуск в связи с учебой, обязательстве внести изменения в приказ, взыскании заработной платы, а также признании противоправным увольнения и восстановлении на работе.

Постановлением судьи Татьяны Фетисовой апелляционная жалоба была оставлена ​​без движения с предоставлением десятидневного срока для устранения недостатков.

Однако в ответ истица направила в адрес апелляционного суда заявление об отводе Татьяны Фетисовой от рассмотрения дела, в котором указала информацию о самой судье, членах ее семьи и близких родственниках. Например, там содержались данные о муже судьи и ее родном брате.

В качестве приложения к заявлению об отводе, истица приложила копию с судейского досье Татьяны Фетисовой, с фотографией судьи, данными о ней самой и ее родственниках.

Как отметила в связи с этим судья Татьяна Фетисова, отправленные истцом сведения являются закрытыми на официальном сайте ВККС еще с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Татьяна Фетисова добавила, что фактически случилось так, что заявление об отводе судьи, вместе с информацией о самой судье и ее близких, доступ к которой должен быть только у ограниченного круга лиц, теперь доступны для большого количества посторонних лиц, причастных к рассмотрению указанного отвода, включая и непосредственных участников судебного процесса.

В итоге судья Татьяна Фетисова попросила Высший совет правосудия отреагировать на произошедшее, то есть разобраться с фактом вмешательства в деятельность судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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