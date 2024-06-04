В Україні майже на чверть зросла середня зарплата, але є «але» – Гетманцев пояснив

Середня зарплата у валютному еквіваленті все ще поступається середньому показнику 2021 року, зазначив Данило Гетманцев.

У І кварталі середня заробітна плата в Україні зросла на майже 23% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В абсолютному розмірі вона досягла рівня 18 903 грн. Про це за даними Держслужби статистики повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Найбільше нині платять у таких секторах економіки:

ІТ та телекомунікаційному – майже 49,5 тис. грн.;

фінансовій і страховій сфері – 39,1 тис. грн.;

на авіаційному транспорті – 34,7 тис. грн.

Лідерами за темпами зростання у І кварталі стали:

готельно-ресторанне господарство – +44,1%;

будівництво – +44,0%;

водний транспорт – +42,0%.

Якщо порівнювати темпи зростання середньої зарплати з інфляцією за відповідний період (у січні-березні – 4,0%), то результати виглядають доволі пристойно, зауважує Гетманцев, але додає, що до них треба ставитись доволі стримано.

«По-перше, лише в одній з усіх сфер (їх укрупнено – понад два десятки) економічної діяльності зарплати перевищують в еквіваленті 1 тис. доларів або євро.

По-друге, середня заробітна плата у згаданому валютному еквіваленті (495 доларів) попри темпи відновлення все ще поступається середньому показнику 2021 року (513,5 доларів).

По-третє, дві з трьох сфер, де зафіксовані найвищі темпи зростання зарплати, за абсолютними їх розмірами глибоко у хвості рейтингу: попри 44%-ве зростання, середня заробітна плата у готельно-ресторанному господарстві досягла лише 15 057 грн, а на будівництві - 14 561 грн (не буду тут поглиблюватись у припущення про білі / сірі / чорні зарплати/доплати, це окрема тема) – і по суті мова йде про вимушену необхідність «доганяти», бо взагалі не буде кому працювати.

По-четверте, у провідному «експортному» секторі національної економіки – сільському господарстві, доля якого перевищує у загальних обсягах 60%, середня заробітна плата попри збільшення на 19% не дотягнула навіть до 15 тис грн», - пояснив голова фінансового комітету.

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