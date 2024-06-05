Туристичний сезон на Миколаївщині обмежиться внутрішніми водоймами та парками

Туризм на Миколаївщині цього року пройде без морських курортів.

Джерело фото: tourlib.net

Влітку 2024 року туристичний сезон на Миколаївщині буде обмежений лише внутрішніми водоймами та природними парками, повідомив заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов Укрінформу.

«Цього року туристичний сезон на Миколаївщині, як і торік, буде обмежений внутрішніми водоймами та природними парками. Навіть широкої рекламної кампанії проводитися не буде з метою безпеки. Бо скупчення великої кількості людей зараз небезпечне», - сказав Марінов.

За його словами, на Миколаївщині є відомі туристичні місця, такі як Мигія, Актовський каньйон, Трикратський ліс, Тилігульський лиман та інші об’єкти. Проте, очікування щодо приїзду туристів з інших регіонів не виправдалися.

«90 відсотків нашого туризму – це море. Немає пляжів – немає курортного сезону. Нас часто запитують про Одесу, що, мовляв, там відкриті пляжі. Але в Одесі немає окупованого Кінбурну, звідки обстрілюється все Чорноморське узбережжя усім підряд, включаючи навіть артилерію. Крім того, військові не дають нам дозволу на розмінування прилеглих територій знову таки через близькість до окупованої території», - зазначив Марінов.

Він також повідомив, що торік туристичний збір в області ледь сягнув 20% від рівня 2021 року, коли він становив близько 9 мільйонів гривень. Однак, справа не тільки в туристичному зборі – це незначні суми. Найголовніше, що дає туризм, це зайнятість людей, які сплачують податки, а також кошти, які відпочивальники залишають у місцевих магазинах та закладах харчування, що сприяє розвитку регіону.

«У нас третій рік не відкриватимуться бази відпочинку на побережжі і скільки їх залишиться «живими» після війни, наразі невідомо. Деякі вже збанкрутіли. Тому ситуація у цьому плані не втішна», - резюмував Марінов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.