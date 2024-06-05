Адвокат, який пропонував хабар 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП, отримав підозру

НАБУ оголосило підозру адвокату одного із столичних АО, якого викрили на пропозиції хабаря детективу НАБУ і прокурору САП.

Адвокату одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритому напередодні на пропозиції хабаря у розмірі 200 тисячі доларів США, повідомлено про підозру. Про це зазначає НАБУ.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

«Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн» - додали в НАБУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Автор: Наталя Мамченко

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