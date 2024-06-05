Рішення про продовження терміну оновлення даних в ТЦК прийматимуть, порадившись з військовими, — член Комітету з нацбезпеки Федієнко

До оборонного Комітету Ради викличуть представників Сухопутних військ ЗСУ, аби обговорити доцільність продовження терміну на оновлення військово-облікових даних громадянами.

Фото: Олександр Федієнко \ facebook

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує викликати представників Сухопутних військ для обговорення доцільності продовження строків оновлення даних в ТЦК. Про це заявив нардеп, член оборонного Комітету парламенту Олександр Федієнко у коментарі LB.ua.

За його словами, законопроект 11305 про продовження оновлення персональних даних військовозобов’язаних після 18 липня вже зареєстровано у Верховній Ради. Комітет на закритому засіданні планує заслухати інформацію щодо перебігу оновлення даних у ТЦК СП українцями.

«Ми, все ж таки, повинні викликати на закритий Комітет представника Сухопутних військ, запитати у нього безпосередньо, чи потрібно подовжити відповідні терміни», – наголосив Федієнко.

Засідання Комітету має відбутися вже цього тижня, після завершення засідань.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували законопроект 11305 про продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Також повідомлялося, що народний депутат Федір Веніславський відповів на ініціативу із збільшення терміну оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів. За його словами, це «політичний піар-хід».

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