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Решение о продлении срока обновления данных в ТЦК будут принимать, посоветовавшись с военными, — член Комитета по нацбезопасности Федиенко

14:12, 5 июня 2024
В оборонный Комитет Рады вызовут представителей Сухопутных войск ВСУ, чтобы обсудить целесообразность продления срока на обновление военно-учетных данных гражданами.
Решение о продлении срока обновления данных в ТЦК будут принимать, посоветовавшись с военными, — член Комитета по нацбезопасности Федиенко
Фото: Александр Федиенко \ facebook
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует вызвать представителей Сухопутных войск для обсуждения целесообразности продления сроков обновления данных в ТЦК. Об этом заявил нардеп, член оборонного Комитета парламента Александр Федиенко в комментарии LB.ua.

По его словам, законопроект 11305 о продлении обновления персональных данных военнообязанных после 18 июля уже зарегистрирован в Верховной Раде. Комитет на закрытом заседании планирует заслушать информацию о ходе обновления данных в ТЦК СП украинцами.

«Мы все же должны вызвать на закрытый Комитет представителя Сухопутных войск, спросить у него напрямую, нужно ли продлить соответствующие сроки», – подчеркнул Федиенко.

Заседание Комитета должно состояться уже на этой неделе после завершения заседаний.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект 11305 о продлении срока обновления военно-учетных данных.

Также сообщалось, что народный депутат Федор Вениславский ответил на инициативу по увеличению срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. По его словам, это «политический пиар-ход».

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