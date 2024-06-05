Адвокат, предлагавший взятку в 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП, получил подозрение

НАБУ объявило подозрение адвокату одного из столичных АО, разоблаченного на предложения взятки детективу НАБУ и прокурору САП.

Адвокату одного из столичных адвокатских объединений, разоблаченного накануне на предложении взятки в размере 200 тысяч долларов США, сообщено о подозрении. Об этом отмечает НАБУ.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Средства предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

«Речь идет о деле завладения электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн» - добавили в НАБУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Автор: Наталья Мамченко

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