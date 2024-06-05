Нападение украинофобов на волонтера в Киеве: полиция задержала 73-летнего хулигана, его сообщника ищут

Одним из нападавших оказался 73-летний житель столичного Печерска, который торгует на рынке на Куреневке.

Как известно, в Киеве двое украинофобов напали на волонтера. Инцидент произошел возле остановки городской электрички «Куренивка».

Позже правоохранители задержали и сообщили о подозрении 73-летнему мужчине по факту совершения грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью в отношении потерпевшей, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что двое нетрезвых мужчин пытались начать разговор с девушкой-волонтеркой, которая возвращалась с прощания с погибшей госпитальершей, однако, не желая общения, она ответила, что не понимает их. Ответ девушки на украинском языке вызвал агрессию собеседников, которые начали нецензурно оскорблять ее. Агрессивных мужчин она принялась снимать на мобильный телефон. Подозреваемый догнал девушку и выхватил у нее телефон, чтобы она не могла его снимать, а потом плюнул в лицо.

После этого его спутник ладонью нанес удар пострадавшей в нос. Девушке удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Инцидент произошел у входа в подземный переход по улице Новоконстантиновской.

Одним из участников конфликта оказался 73-летний житель столичного Печерска, который торгует на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста.

Местонахождение другого участника конфликта еще не устанавливается.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.