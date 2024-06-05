Во Львове водитель на «гелике» снял с рейса автобус, фото

На водителя внедорожника патрульные составили два протокола.

Во Львове произошло столкновение между рейсовым автобусом и автомобилем Mercedes-Benz (в народе называют гелик). Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

Как пишут в полиции, у 30-летнего водителя внедорожника патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка на устройстве Драгер показала результат 2,89 промилле.

На водителя составили два протокола: за совершенное ДТП и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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