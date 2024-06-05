На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП і втік з місця події

У Рівненській області судитимуть правоохоронця, який торік у серпні скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Рівненщини, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Обвинувальний акт направлено до суду.
Інцидент стався 5 серпня 2023 року близько 22:30 на виїзді із села Моквин Рівненського району. Чоловік за кермом власного автомобіля збив 65-річну жінку, яка рухалася узбіччям. Вона отримала тяжкі травми, від яких згодом померла. Водій не зупинився після зіткнення, не надав першу медичну допомогу та втік з місця події.
Правоохоронці знайшли його наступного дня. Виявилося, що він заховав свій автомобіль, сподіваючись уникнути відповідальності.
7 серпня 2023 року чоловіку було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі його звільнено з правоохоронних органів.
Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у залишенні без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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