На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП і втік з місця події

Правоохоронець збив 65-річну жінку, яка рухалася узбіччям, та покинув потерпілу, не надавши допомоги.

Джерело фото: Finance.ua

У Рівненській області судитимуть правоохоронця, який торік у серпні скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Рівненщини, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Обвинувальний акт направлено до суду.

Інцидент стався 5 серпня 2023 року близько 22:30 на виїзді із села Моквин Рівненського району. Чоловік за кермом власного автомобіля збив 65-річну жінку, яка рухалася узбіччям. Вона отримала тяжкі травми, від яких згодом померла. Водій не зупинився після зіткнення, не надав першу медичну допомогу та втік з місця події.

Правоохоронці знайшли його наступного дня. Виявилося, що він заховав свій автомобіль, сподіваючись уникнути відповідальності.

7 серпня 2023 року чоловіку було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі його звільнено з правоохоронних органів.

Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у залишенні без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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