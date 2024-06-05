В Одесі водолази знайшли тіло 20-річної поліціянтки, яку хвилею змило в море

Тіло дівчини знайшли неподалік від місця, де трапилась трагедія.

Фото: ДСНС

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Як відомо, 2 червня в Одесі загинула 20-річна поліціянтка з Рівного, яка перебувала у місті у свій вільний час.

У середу, 5 червня, Головне управління ДСНС України в Одеській області повідомило, що водолази знайшли дівчину, яку хвилею знесло з пірса.

«Сьогодні вдень, неподалік від місця, де трапилась трагедія, водолази виявили тіло потопельниці», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали громадян дотримуватись правил безпеки під час перебування біля водойм.

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