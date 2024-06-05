Исландия выделит дополнительные 667 тысяч евро для Фонда поддержки энергетики Украины

Общий вклад Исландии в Фонд поддержки энергетики Украины достигнет 2,72 миллиона евро.

Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй вклад этой страны. Ранее Исландия перечислила в Фонд более 2 миллионов евро. Таким образом, общая сумма взноса Исландии в Фонд возрастет до 2,72 миллиона евро.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил исландских партнеров за помощь в сложные времена. Он отметил, что этот Фонд является эффективным инструментом, который позволяет закупать необходимое оборудование для ремонта и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками.

Фонд поддержки энергетики был создан по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года. За последние несколько недель взносы или намерения о взносах в Фонд также задекларировали Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция и Дания. Общая сумма взносов сейчас составляет более 494 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.