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Исландия выделит дополнительные 667 тысяч евро для Фонда поддержки энергетики Украины

20:07, 5 июня 2024
Общий вклад Исландии в Фонд поддержки энергетики Украины достигнет 2,72 миллиона евро.
Исландия выделит дополнительные 667 тысяч евро для Фонда поддержки энергетики Украины
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Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй вклад этой страны. Ранее Исландия перечислила в Фонд более 2 миллионов евро. Таким образом, общая сумма взноса Исландии в Фонд возрастет до 2,72 миллиона евро.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил исландских партнеров за помощь в сложные времена. Он отметил, что этот Фонд является эффективным инструментом, который позволяет закупать необходимое оборудование для ремонта и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками.

Фонд поддержки энергетики был создан по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года. За последние несколько недель взносы или намерения о взносах в Фонд также задекларировали Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция и Дания. Общая сумма взносов сейчас составляет более 494 миллионов евро.

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