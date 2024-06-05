Звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон: Ігор Клименко повідомив позицію МВС

Ігор Клименко висловився щодо звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив позицію МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон.

«Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну», - заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали підстави для звільнення військових, які проходять службу за призовом.

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