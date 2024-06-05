Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Верховна Рада 5 червня прийняла в першому читанні законопроект 9478 про внесення змін до Закону «Про державну службу» щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях.

Так, пропонується встановити, що співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями застосовується під час призначення на посади державної служби осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, та проходження ними державної служби. Ранг державного службовця за співвідношенням присвоюється особі на рівні спеціального звання, яке вона має відповідно до спеціальних законів, у разі, коли відповідно до цього Закону державному службовцю може бути присвоєно нижчий ранг.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу. Періоди роботи (строки перебування) на посадах державної служби, які дають право на присвоєння чергового рангу, встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення (крім зауваження) черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такий строк не зараховується до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Також передбачено, що час роботи на посадах начальників військових адміністрацій та їх заступників, начальників військових адміністрацій населених пунктів та їх заступників зараховується до стажу державної служби.

Час роботи у військових адміністраціях та військових адміністраціях населених пунктів працівників, які уклали трудовий договір, зараховується до стажу державної служби, якщо до призначення на посади у цих тимчасових державних органах особи перебували на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулися на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 червня прийняла у першому читанні законопроект 10284, відповідно до якого фонд оплати праці державних службовців зможуть формувати у тому числі за рахунок іноземних урядів, а чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати. Розмір надбавки пропонується встановити на рівні до 50% середньої заробітної плати посадової особи, а порядок її обчислення визначатиметься Кабінетом Міністрів.

Автор: Наталя Мамченко

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